Туман, дожди и метели: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на воскресенье

В 16 областях Казахстана на 4 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный, днем в Жарминском районе 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Уральске днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный 15-20, днем порывы 23 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго северо-западный, ночью на юго-западе, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами туман, гололед.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. На западе, севере области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ожидается туман.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Караганде ожидаются временами туман, гололед.

Днем в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман. В Павлодаре днем снег, низовая метель. Ожидается туман.

Ночью в области Улытау ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере, востоке области снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный, на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Временами туман.

Ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на востоке области снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане ночью ожидается гололед. Временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается поземок. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается туман. В Конаеве ожидается юго-западный ветер, днем временами порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

Ранее казахстанские синоптики предупредили о погоде 4 января.