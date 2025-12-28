Морозы, метели и +15°: как Астана, Алматы и Шымкент встретят последние дни года

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода с 29 по 31 декабря 2025 года в трех крупнейших мегаполисах страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -1-3°С.

30 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ночью низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.

31 декабря: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С. Прогноз погоды в Алматы 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.

30 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго- восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.

31 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго- восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С. Прогноз погоды в Шымкенте 29 декабря: переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

30 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +10+12°С.

31 декабря: облачно, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6+8°С. Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 29 декабря 2025 года.



