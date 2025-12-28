#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
События

Морозы, метели и +15°: как Астана, Алматы и Шымкент встретят последние дни года

Дачи в Алматы, дачные районы, частные дома, частные участки, частные участки в Алматы, коттеджи, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 20:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода с 29 по 31 декабря 2025 года в трех крупнейших мегаполисах страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -1-3°С.
  • 30 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ночью низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.
  • 31 декабря: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.
  • 30 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго- восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
  • 31 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго- восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 29 декабря: переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
  • 30 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +10+12°С.
  • 31 декабря: облачно, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6+8°С.

Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 29 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета
15:36, 28 августа 2023
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета
Морозы до -15°С и сильные метели накроют Казахстан
12:10, 05 декабря 2025
Морозы до -15°С и сильные метели накроют Казахстан
От метели до +16°: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни
19:37, 08 ноября 2025
От метели до +16°: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: