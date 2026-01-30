Алматы накроет туман, Шымкент – дожди, Астану – снег: прогноз на первые дни февраля

О погоде на 31 января и 1, 2 февраля 2026 года в трех мегаполисах Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет". Известно, что в Шымкенте и Алматы потеплеет до +13°С и +7°С, соответственно. Тем временем в Астане прогнозируют до -10°С.

Также сказано, что все три дня Алматы будет окутан туманом. В Шымкенте обещают дожди, а в столице – снег и сильный ветер.

Прогноз погоды по Астане

31 января: переменная облачность, временами небольшой снег. Днем порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -7-9 °С.

1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -3-5°С.

2 февраля: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Порывы ветра 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -8-10°С.

Прогноз погоды по Алматы

31 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

31 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Порывы ветра составят 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +7+9°С.

1 февраля: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

2 февраля: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С.

С прогнозом погоды на эти дни по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.