Какие регионы Казахстана засыпет сильным снегом 29 декабря
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 29 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, с чем ожидается на северо-западе, севере, в центре страны снег, метель, на северо-западе ночью сильный снег, на западе, юге, юго-востоке осадки (дождь, снег).
"Лишь на северо-востоке, востоке республики с отрогом антициклона сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра", – говорится в сообщении.
Ранее в 15 областях Казахстана на 29 декабря объявили штормовое предупреждение.
