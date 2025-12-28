#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
События

Какие регионы Казахстана засыпет сильным снегом 29 декабря

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 18:43 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 29 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, с чем ожидается на северо-западе, севере, в центре страны снег, метель, на северо-западе ночью сильный снег, на западе, юге, юго-востоке осадки (дождь, снег).


"Лишь на северо-востоке, востоке республики с отрогом антициклона сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра", – говорится в сообщении.

Ранее в 15 областях Казахстана на 29 декабря объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Названы регионы Казахстана, в которых 5 декабря не будет снега и дождей
17:29, 04 декабря 2025
Названы регионы Казахстана, в которых 5 декабря не будет снега и дождей
Снег и дожди обрушатся практически на весь Казахстан 6 декабря
18:01, 05 декабря 2025
Снег и дожди обрушатся практически на весь Казахстан 6 декабря
Сильные осадки возвращаются в Казахстан: где ожидаются снег и ливни 6 апреля
16:10, 05 апреля 2025
Сильные осадки возвращаются в Казахстан: где ожидаются снег и ливни 6 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: