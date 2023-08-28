Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета – с 29 по 31 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане: 29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С; 30 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +18+20°С; 31 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С. В Алматы: 29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С; 30 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С; 31 августа – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С. В Шымкенте: 29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С; 30 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +23+25°С; 31 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С. Материал по теме Похолодает до трех градусов: прогноз погоды в Казахстане на последние дни августа Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29-31 августа 2023 года. Читайте также Единые кассовые чеки могут появиться в Казахстане

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