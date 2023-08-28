Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета
В Астане:
29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С;
30 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +18+20°С;
31 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.
В Алматы:
29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С;
30 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С;
31 августа – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.
В Шымкенте:
29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С;
30 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +23+25°С;
31 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29-31 августа 2023 года.
Читайте также