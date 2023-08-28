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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета – с 29 по 31 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане:

29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С;

30 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +18+20°С;

31 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.

В Алматы:

29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С;

30 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С;

31 августа – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте:

29 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С;

30 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +23+25°С;

31 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.

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