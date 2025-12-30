#Казахстан в сравнении
Общество

Жителей и гостей Астаны предупредили о непогоде

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 07:15 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В связи с ухудшением погодных условий в Астане, 30 декабря в столичном акимате обратились к горожанам и гостям города, сообщает Zakon.kz.

Осадки в виде дождя выпали ночью в Астане, передает пресс-служба столичного акимата. Проводится обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами, работы ведутся круглосуточно.

Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности:

  • быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части;
  • выбирать нескользящую обувь;
  • по возможности избегать дальних поездок.

Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.

"При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112", – говорится в сообщении.

Ранее мы рассказали о праздничной программе и салюте в Астане, запланированные на 31 декабря.

Фото Алия Абди
Алия Абди
