Жителей и гостей Астаны предупредили о непогоде

В связи с ухудшением погодных условий в Астане, 30 декабря в столичном акимате обратились к горожанам и гостям города, сообщает Zakon.kz.

Осадки в виде дождя выпали ночью в Астане, передает пресс-служба столичного акимата. Проводится обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами, работы ведутся круглосуточно.

Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности:

быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части;

выбирать нескользящую обувь;

по возможности избегать дальних поездок.

Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.

"При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112", – говорится в сообщении.

