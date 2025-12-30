Жителей и гостей Астаны предупредили о непогоде
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В связи с ухудшением погодных условий в Астане, 30 декабря в столичном акимате обратились к горожанам и гостям города, сообщает Zakon.kz.
Осадки в виде дождя выпали ночью в Астане, передает пресс-служба столичного акимата. Проводится обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами, работы ведутся круглосуточно.
Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности:
- быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части;
- выбирать нескользящую обувь;
- по возможности избегать дальних поездок.
Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.
"При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112", – говорится в сообщении.
Ранее мы рассказали о праздничной программе и салюте в Астане, запланированные на 31 декабря.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript