События

К водителям в Астане обратились с важной информацией из-за ограничений

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 18:34 Фото: pexels
С 20:00 15 января в связи с ухудшением погодных условий в Астане вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС столицы, мера связана с резким понижением температуры воздуха до -30 градусов.

Ограничение распространяется на дизельные и общественные транспортные средства по всем направлениям выезда из города.

В Астане 16 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -21-23°С.

