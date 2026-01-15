К водителям в Астане обратились с важной информацией из-за ограничений

С 20:00 15 января в связи с ухудшением погодных условий в Астане вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС столицы, мера связана с резким понижением температуры воздуха до -30 градусов.

Ограничение распространяется на дизельные и общественные транспортные средства по всем направлениям выезда из города.



В Астане 16 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -21-23°С.

