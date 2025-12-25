#Казахстан в сравнении
Общество

Потенциал ледников будет изучать Казахстан – Сенат ратифицировал соглашение с ООН

Флаги ООН и Казахстана, флаги ООН и РК, флаги Организации Объединенных Наций и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 10:22 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената 25 декабря 2025 года ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Регионального гляциологического центра Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Алтынбек Нухулы, данный статус был ратифицирован в 2017 году сроком на 6 лет.

"Центр выполняет научно-аналитические функции, обеспечивая научные исследования ледников, снежного покрова и водных ресурсов, оценку последствий изменения климата, а также обмен научными данными между странами региона. Деятельность центра имеет стратегическое значение для государств Центральной Азии, поскольку значительная часть водных ресурсов региона напрямую связана с ледниками. В частности, ледники формируют до 50% речного стока в вегетационный период, а в горно-ледниковых бассейнах – более 80% годового стока. Эти ресурсы имеют ключевое значение для орошения, энергетики и водоснабжения населения", – сказал депутат.

По его словам, центр, исследуя ледники на территориях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, предоставляет научные данные по бассейнам рек Сырдарья, Амударья, Или и Шу-Талас. Эти данные позволят государственным органам научно обоснованно планировать водную политику.

В результате фундаментальных исследований накоплены данные непрерывных наблюдений более чем по 2400 ледникам за период свыше 60 лет. Научно доказано, что основной причиной водного дефицита в регионе является не сокращение осадков, а увеличение водоотбора. Кроме того, впервые обоснована компенсирующая роль подземных льдов и многолетней мерзлоты.

"Прикладные результаты деятельности центра широко используются Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством водных ресурсов и ирригации, Министерством экологии и природных ресурсов, а также службой "Казгидромет". Проводятся исследования селеопасных ледниковых озер и планируются превентивные меры. Ратификация соглашения позволит Казахстану укрепить статус научно-исследовательского хаба Центральной Азии, обеспечить научными данными национальную и региональную политику в сфере водной безопасности, сформировать международную площадку для подготовки молодых ученых и специалистов, дальнейшего развития партнерства с ЮНЕСКО, а также соблюдать международные научные стандарты, участвовать в региональных и глобальных научных программах и повысить авторитет Казахстана в сфере климатических исследований", – заключил Нухулы.

В октябре Казахстан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности.

Азамат Сыздыкбаев
