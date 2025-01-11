Без осадков, но с туманами: какая погода ожидает казахстанцев 12 января
Фото: unsplash
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 12 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
В воскресенье под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков.
"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке РК пройдет небольшой снег. По республике ожидается туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -6-9°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С и днем +8+10°С.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" объявили в нескольких регионах Казахстана штормовое предупреждение на 12-14 января 2025 года.
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