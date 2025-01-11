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Общество

Без осадков, но с туманами: какая погода ожидает казахстанцев 12 января

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 17:52 Фото: unsplash
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 12 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке РК пройдет небольшой снег. По республике ожидается туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -6-9°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0+2°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С и днем +8+10°С.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" объявили в нескольких регионах Казахстана штормовое предупреждение на 12-14 января 2025 года.

Андрей Дюсупов
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