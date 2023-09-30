Прогноз погоды в Казахстане на 1 октября

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 октября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в восточных, юго-восточных и центральных регионах республики пройдут дожди. На остальной части страны ожидается погода без осадков.

"Восточные, юго-восточные, центральные регионы РК по-прежнему остаются под влиянием поля пониженного давления и атмосферных фронтов, где пройдут дожди, ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области – осадки (дождь, мокрый снег). На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. По республике ожидаются туманы, на юго-востоке, днем в центре – порывистый ветер". РГП "Казгидромет"

Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки -1°C.

В Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, на юге Карагандинской и Улытауской областей сохраняется, на северо-западе, в центре, юге Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.