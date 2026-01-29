Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Казахстане 30 января
Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 30 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории страны .
"Только на западе, севере, юге Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, низовая метель. По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 30-31 января и 1 февраля 2026 года, можете узнать здесь.
