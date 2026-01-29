#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Общество

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Казахстане 30 января

снег, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 17:50 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 30 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории страны .

"Только на западе, севере, юге Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, низовая метель. По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 30-31 января и 1 февраля 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Опасные явления в первый день года: что ждать от погоды 1 января
16:05, 31 декабря 2025
Опасные явления в первый день года: что ждать от погоды 1 января
Сильные морозы обрушатся на один регион Казахстана 27 января
17:12, 26 января 2026
Сильные морозы обрушатся на один регион Казахстана 27 января
Циклон накроет почти весь Казахстан: синоптики предупредили о погоде 4 января
15:57, 03 января 2026
Циклон накроет почти весь Казахстан: синоптики предупредили о погоде 4 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Разница очевидна": в Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
17:52, Сегодня
"Разница очевидна": в Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
Рыбакина и Соболенко повторили невероятное достижение сестёр Уильямс
17:45, Сегодня
Рыбакина и Соболенко повторили невероятное достижение сестёр Уильямс
Казахстанский тренер отметил ключевой фактор поражения "Кайрата" от "Арсенала" в ЛЧ
17:32, Сегодня
Казахстанский тренер отметил ключевой фактор поражения "Кайрата" от "Арсенала" в ЛЧ
"Ещё выше": мировой теннис несказанно рад драматичной победе Рыбакиной на Australian Open
17:16, Сегодня
"Ещё выше": мировой теннис несказанно рад драматичной победе Рыбакиной на Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: