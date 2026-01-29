Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Казахстане 30 января

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 30 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории страны .

"Только на западе, севере, юге Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, низовая метель. По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

