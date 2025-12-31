#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.57
591.68
6.42
Советы

Акимат Алматы опубликовал телефоны экстренных служб на Новый год

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 09:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В период праздничных дней, с 1 по 4 января 2026 года, коммунальные, аварийные и экстренные службы города Алматы будут работать в усиленном режиме. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городского акимата.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения бесперебойной работы инженерной инфраструктуры и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

"На время праздников организовано круглосуточное дежурство профильных служб по направлениям тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, работы лифтового хозяйства, уличного и дворового освещения, а также содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий. Функционирует городской штаб, координирующий действия всех задействованных организаций".Пресс-служба акимата Алматы

Для удобства жителей в праздничные дни будут доступны следующие экстренные и аварийные контакты:

  • Служба спасения ДЧС: 109.
  • Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции (по вопросам работы КСК, ОСИ, уборки дворов и аварийных ситуаций): +7 (727) 225-14-31, +7 (707) 018-08-46, +7 (747) 132-23-52.
  • Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции (по вопросам лифтов, котлов и газового оборудования): +7 (727) 390-28-19, +7 (701) 344–74-87.
  • АО "Алатау Жарық Компаниясы" (электроснабжение): +7 (727) 356-99-99, +7 (701) 410-88-56.
  • ТОО "Алматинские тепловые сети" (отопление и горячее водоснабжение): +7 (727) 378-06-48.
  • АО "Алматы Қала Жарық" (уличное и дворовое освещение): +7 (727) 390-20-40, +7 (727) 390-20-60.
  • ГКП на ПХВ "Алматы Су" (холодное водоснабжение и канализация): +7 (727) 274-66-66, +7 (727) 274-24-20, +7 (771) 852-91-01.
  • АО "Казакгаз Аймак" (газоснабжение):+7 (778) 959-47-67.

О том, какую погоду ждать жителям и гостям Алматы 31 декабря 2025 года и 1-2 января 2026 года, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы все коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за дождя
19:23, 28 марта 2024
В Алматы все коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за дождя
Будет ли салют на Новый год в Алматы
15:57, 20 декабря 2023
Будет ли салют на Новый год в Алматы
Столичные волонтеры угощают коммунальщиков баурсаками и чаем
16:02, 02 января 2024
Столичные волонтеры угощают коммунальщиков баурсаками и чаем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: