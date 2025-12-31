Акимат Алматы опубликовал телефоны экстренных служб на Новый год
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В период праздничных дней, с 1 по 4 января 2026 года, коммунальные, аварийные и экстренные службы города Алматы будут работать в усиленном режиме. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городского акимата.
По данным ведомства, меры приняты для обеспечения бесперебойной работы инженерной инфраструктуры и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.
"На время праздников организовано круглосуточное дежурство профильных служб по направлениям тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, работы лифтового хозяйства, уличного и дворового освещения, а также содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий. Функционирует городской штаб, координирующий действия всех задействованных организаций".Пресс-служба акимата Алматы
Для удобства жителей в праздничные дни будут доступны следующие экстренные и аварийные контакты:
- Служба спасения ДЧС: 109.
- Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции (по вопросам работы КСК, ОСИ, уборки дворов и аварийных ситуаций): +7 (727) 225-14-31, +7 (707) 018-08-46, +7 (747) 132-23-52.
- Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции (по вопросам лифтов, котлов и газового оборудования): +7 (727) 390-28-19, +7 (701) 344–74-87.
- АО "Алатау Жарық Компаниясы" (электроснабжение): +7 (727) 356-99-99, +7 (701) 410-88-56.
- ТОО "Алматинские тепловые сети" (отопление и горячее водоснабжение): +7 (727) 378-06-48.
- АО "Алматы Қала Жарық" (уличное и дворовое освещение): +7 (727) 390-20-40, +7 (727) 390-20-60.
- ГКП на ПХВ "Алматы Су" (холодное водоснабжение и канализация): +7 (727) 274-66-66, +7 (727) 274-24-20, +7 (771) 852-91-01.
- АО "Казакгаз Аймак" (газоснабжение):+7 (778) 959-47-67.
О том, какую погоду ждать жителям и гостям Алматы 31 декабря 2025 года и 1-2 января 2026 года, можно узнать по этой ссылке.
