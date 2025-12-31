Акимат Алматы опубликовал телефоны экстренных служб на Новый год

В период праздничных дней, с 1 по 4 января 2026 года, коммунальные, аварийные и экстренные службы города Алматы будут работать в усиленном режиме. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городского акимата.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения бесперебойной работы инженерной инфраструктуры и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. "На время праздников организовано круглосуточное дежурство профильных служб по направлениям тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, работы лифтового хозяйства, уличного и дворового освещения, а также содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий. Функционирует городской штаб, координирующий действия всех задействованных организаций". Пресс-служба акимата Алматы Для удобства жителей в праздничные дни будут доступны следующие экстренные и аварийные контакты: Служба спасения ДЧС: 109.

Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции (по вопросам работы КСК, ОСИ, уборки дворов и аварийных ситуаций): +7 (727) 225-14-31, +7 (707) 018-08-46, +7 (747) 132-23-52.

Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции (по вопросам лифтов, котлов и газового оборудования): +7 (727) 390-28-19, +7 (701) 344–74-87.

АО "Алатау Жарық Компаниясы" (электроснабжение): +7 (727) 356-99-99, +7 (701) 410-88-56.

ТОО "Алматинские тепловые сети" (отопление и горячее водоснабжение): +7 (727) 378-06-48.

АО "Алматы Қала Жарық" (уличное и дворовое освещение): +7 (727) 390-20-40, +7 (727) 390-20-60.

ГКП на ПХВ "Алматы Су" (холодное водоснабжение и канализация): +7 (727) 274-66-66, +7 (727) 274-24-20, +7 (771) 852-91-01.

АО "Казакгаз Аймак" (газоснабжение):+7 (778) 959-47-67. О том, какую погоду ждать жителям и гостям Алматы 31 декабря 2025 года и 1-2 января 2026 года, можно узнать по этой ссылке.

