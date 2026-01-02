#Казахстан в сравнении
События

Астану накроют метели, Алматы и Шымкент ждет дождь со снегом: прогноз погоды на три дня

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 20:40 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погоде на 3, 4 и 5 января, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 3 января: переменная облачность, днем снег, поземок. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 1-6, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.
  • 4 января: переменная облачность, снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°С.
  • 5 января: переменная облачность, снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -7-9°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 3 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.
  • 4 января: переменная облачность, вечером осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.
  • 5 января: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 3 января: переменная облачность, днем дождь. Ночью туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
  • 4 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.
  • 5 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

Ранее было названо самое холодное место на Земле.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
