Астану накроют метели, Алматы и Шымкент ждет дождь со снегом: прогноз погоды на три дня
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погоде на 3, 4 и 5 января, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды в Астане
- 3 января: переменная облачность, днем снег, поземок. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, ночью 1-6, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.
- 4 января: переменная облачность, снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°С.
- 5 января: переменная облачность, снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -7-9°С.
Прогноз погоды в Алматы
- 3 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.
- 4 января: переменная облачность, вечером осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.
- 5 января: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.
Прогноз погоды в Шымкенте
- 3 января: переменная облачность, днем дождь. Ночью туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
- 4 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.
- 5 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.
Ранее было названо самое холодное место на Земле.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript