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Общество

Потепление до +10°С, снег и дождь: прогноз погоды на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:54 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 18-20 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие три дня в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются потепление до +10°С, снег и дождь.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 января: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный ночью 9-14, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -6-8°С.
  • 19 января: переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -4-6°С.
  • 20 января: облачно, временами снег, метель, днем гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18-19 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +3+5°С.
  • 20 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 января: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°+1°С, днем +3+5°С.
  • 19 января: облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.
  • 20 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1°+1°С, днем +8+10°С.

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Ранее сообщалось, что на Казахстан надвигаются 35-градусные морозы. Подробнее о погоде с 18 по 23 января 2025 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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