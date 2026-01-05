#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
События

Среди школьников Алматы стартовал общегородской экологический челлендж

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 18:20 Фото: акимат Алматы
В Алматы стартовал общегородской экологический челлендж в рамках программы "Таза Қазақстан", направленный на повышение экологической культуры детей и подростков, формирование ответственного отношения к окружающей среде и развитие цифровых творческих навыков.

В целях экологического просвещения среди школьников города проводится общегородской онлайн-челлендж "Экологический калейдоскоп" по созданию электронных экологических открыток. В инициативе принимают участие учащиеся 1-11-х классов организаций образования Алматы.

Фото: акимат Алматы

Основная цель челленджа – формирование экологической ответственности у обучающихся, повышение уровня экологической грамотности, развитие цифровых и творческих компетенций, а также популяризация идей охраны природы.

В рамках челленджа планируется реализовать задачи по привлечению внимания школьников к вопросам защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов, развитию их креативных и цифровых навыков, а также продвижению экологически ответственного поведения.

Фото: акимат Алматы

Участники готовят электронные экологические открытки в форматах графики, коллажа и анимации. Работы отражали такие тематические направления, как охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов, раздельный сбор отходов, экономия воды и энергии, а также концепция "Таза қала – қауіпсіз болашақ".

Фото: акимат Алматы

Челлендж будет проходить в несколько этапов. На информационном этапе в образовательных организациях будут разъяснены условия участия. В ходе творческого этапа школьники разработают электронные экологические открытки. На этапе челленджа-эстафеты готовые работы будут опубликованы в социальных сетях с хештегами #ЭкологиялықКалейдоскоп, #ЭкоАлматы, #ТазаҚазақстан. На заключительном этапе наиболее активные участники и авторы лучших работ получат поощрение.

Проведение данного челленджа способствует повышению экологического сознания учащихся, развитию их творческого потенциала и формированию культуры ответственного отношения к окружающей среде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Алматы усиливает экологические меры в рамках программы "Таза Қазақстан"
11:40, 28 ноября 2025
Алматы усиливает экологические меры в рамках программы "Таза Қазақстан"
"Таза Қазақстан": в Алматы стартовала кампания "Жарқын күз"
15:20, 18 октября 2024
"Таза Қазақстан": в Алматы стартовала кампания "Жарқын күз"
Общегородской субботник прошел в Туркестане
16:57, 22 февраля 2025
Общегородской субботник прошел в Туркестане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: