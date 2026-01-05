Среди школьников Алматы стартовал общегородской экологический челлендж

В Алматы стартовал общегородской экологический челлендж в рамках программы "Таза Қазақстан", направленный на повышение экологической культуры детей и подростков, формирование ответственного отношения к окружающей среде и развитие цифровых творческих навыков.

В целях экологического просвещения среди школьников города проводится общегородской онлайн-челлендж "Экологический калейдоскоп" по созданию электронных экологических открыток. В инициативе принимают участие учащиеся 1-11-х классов организаций образования Алматы.

Фото: акимат Алматы

Основная цель челленджа – формирование экологической ответственности у обучающихся, повышение уровня экологической грамотности, развитие цифровых и творческих компетенций, а также популяризация идей охраны природы.



В рамках челленджа планируется реализовать задачи по привлечению внимания школьников к вопросам защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов, развитию их креативных и цифровых навыков, а также продвижению экологически ответственного поведения.

Фото: акимат Алматы

Участники готовят электронные экологические открытки в форматах графики, коллажа и анимации. Работы отражали такие тематические направления, как охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов, раздельный сбор отходов, экономия воды и энергии, а также концепция "Таза қала – қауіпсіз болашақ".

Фото: акимат Алматы

Челлендж будет проходить в несколько этапов. На информационном этапе в образовательных организациях будут разъяснены условия участия. В ходе творческого этапа школьники разработают электронные экологические открытки. На этапе челленджа-эстафеты готовые работы будут опубликованы в социальных сетях с хештегами #ЭкологиялықКалейдоскоп, #ЭкоАлматы, #ТазаҚазақстан. На заключительном этапе наиболее активные участники и авторы лучших работ получат поощрение.

Проведение данного челленджа способствует повышению экологического сознания учащихся, развитию их творческого потенциала и формированию культуры ответственного отношения к окружающей среде.