Метель, шквал и сильный снегопад: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 6 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с.

Ночью на северо-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На западе, севере, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске 6 января ожидаются туман, гололед.



На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.



На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.



На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.



В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, ночью на западе области сильный снег. На западе, севере, юге области ожидается гололед, на востоке области туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, метель, днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере области Абай ожидаются снег, метель, гололед. На востоке, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Семее днем ожидаются снег, метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе севере, востоке Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.



Днем на севере области Улытау ожидаются снег, метель. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. В Жезказгане временами ожидается туман.



6-7 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 6-7 января временами ожидаются туман, гололед.



На севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.



В Павлодарской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидаются снег, низовая метель, днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью в Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, на севере, западе области сильный снег, днем на юге, востоке области снег, метель, гололед. На западе, востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, востоке области временами туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с. В Караганде в конце дня ожидаются снег, метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.



6-7 января на севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области днем порывы 15-20 м/с.



Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на вторник, 6 января 2026 года.

