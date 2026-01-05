Туман, гололед и сильный снег накроют Казахстан 6 января

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на вторник, 6 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, большая часть Казахстана останется под влиянием циклона.

"В северных регионах ожидаются сильный снег и метель, на западе – дождь и снег". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что на юго-западе и юге страны осадков не прогнозируется.

Кроме того, по республике возможны туман, гололед и усиление ветра.

Ранее мы рассказывали, что с 6 по 8 января 2026 года на территорию Казахстана продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков.