Туман, гололед и сильный снег накроют Казахстан 6 января
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на вторник, 6 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным метеорологов, большая часть Казахстана останется под влиянием циклона.
"В северных регионах ожидаются сильный снег и метель, на западе – дождь и снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сказано, что на юго-западе и юге страны осадков не прогнозируется.
Кроме того, по республике возможны туман, гололед и усиление ветра.
Ранее мы рассказывали, что с 6 по 8 января 2026 года на территорию Казахстана продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков.
