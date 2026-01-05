#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Туман, гололед и сильный снег накроют Казахстан 6 января

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 17:29 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на вторник, 6 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, большая часть Казахстана останется под влиянием циклона.

"В северных регионах ожидаются сильный снег и метель, на западе – дождь и снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что на юго-западе и юге страны осадков не прогнозируется.

Кроме того, по республике возможны туман, гололед и усиление ветра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 17:29
Алматы накроют туман и потепление, Астану – снег с метелью: прогноз погоды на 6, 7, 8 января

Ранее мы рассказывали, что с 6 по 8 января 2026 года на территорию Казахстана продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Где и когда пройдут рождественские богослужения в Астане и Алматы
17:51, Сегодня
Где и когда пройдут рождественские богослужения в Астане и Алматы
Казахстан накроют сильный ветер и снег
14:38, 25 декабря 2023
Казахстан накроют сильный ветер и снег
Сильные снегопады вновь накроют Казахстан
17:58, 28 января 2025
Сильные снегопады вновь накроют Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: