+7°
$
504.76
593.8
6.5
События

Обыски и изъятия: спецоперация проведена в Алматинской области

полиция и задержанный, обыски, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:11 Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
24 декабря сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Алматинской области совместно с Департаментом криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) при поддержке спецподразделения и кинологического центра провели оперативно-розыскные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) уточнили, что в рамках операции одновременно отработан ряд адресов, представляющих оперативный интерес.

Так, в селах Байсерке и Али Илийского района в ходе санкционированных обысков изъяты вещества растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно, марихуана, а также высушенные кусты растений, предположительно, конопли.

Кроме того, в населенных пунктах Жалкамыс, Бесагаш и Жаналык Талгарского района изъяты наркотические средства растительного происхождения, а также предметы и оборудование, предположительно предназначенные для культивации и употребления наркотических веществ.

По отдельным изъятым предметам проводится проверка на предмет законности хранения.

Также в селе Мынбаев Жамбылского района в ходе обыска домовладения изъято вещество растительного происхождения порошкообразной формы со специфическим запахом.

"По всем выявленным фактам проводятся досудебные расследования и иные процессуальные проверки в соответствии с требованиями законодательства".Пресс-служба ДП Алматинской области

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:11
В Алматы перекрыли крупный канал поставки наркотиков

Немного ранее мы рассказывали, что в Астане повара ресторана задержали из-за интересных "приправ".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
