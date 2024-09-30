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Законодательство РК

Полицейские Атырау показали задержание подозреваемых в распространении наркотиков

Двух жителей Атырау подозревают в распространении наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 20:03 Фото: Zakon.kz
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности и Кинологического центра в ходе оперативно-розыскных мероприятий "Қарасора" в Атырау задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые занимались распространением наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, в ходе личного досмотра был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города было обнаружено и изъято около 100 г синтетических наркотиков.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.


Ранее сообщалось, что наркотики почти на 40 млн тенге хранил житель Астаны дома и в подвале.

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Елена Беляева
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