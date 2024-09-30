Полицейские Атырау показали задержание подозреваемых в распространении наркотиков

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности и Кинологического центра в ходе оперативно-розыскных мероприятий "Қарасора" в Атырау задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые занимались распространением наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, в ходе личного досмотра был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города было обнаружено и изъято около 100 г синтетических наркотиков.



В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.





Ранее сообщалось, что наркотики почти на 40 млн тенге хранил житель Астаны дома и в подвале.