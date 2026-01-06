#Казахстан в сравнении
События

Ангелина Лукас публично поблагодарила полицейских за помощь

Ангелина Лукас поблагодарила полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 19:41 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
В Жамбылской области участковый инспектор полиции оказал оперативную правовую помощь Ангелине Лукас и членам ее семьи по вопросам правового характера, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, в связи с возникшей противоправной ситуацией в семейном бизнесе и ухудшением состояния здоровья отца спортсменка обратилась в подразделение полиции.

"Сотрудники полиции в соответствии с требованиями действующего законодательства своевременно провели разъяснительную работу, в результате чего ситуация была урегулирована мирным и законным путем", – говорится в сообщении.

За оперативность, профессионализм и внимательное отношение боксерша выразила благодарность сотрудникам полиции в социальных сетях, отметив их готовность всегда прийти на помощь гражданам.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте задержали женщину, объявленную в международный розыск. Ее подозревают в афере с туристическими путевками и ювелирными украшениями на сумму более 80 млн тенге.

Елена Беляева
