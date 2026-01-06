Афера с турпутевками и золотом на 80 млн тенге: в Шымкенте задержали подозреваемую

В Шымкенте задержали женщину, объявленную в международный розыск. Ее подозревают в афере с туристическими путевками и ювелирными украшениями на сумму более 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, женщина предлагала шымкентцам организовать поездки за границу по доступным ценам, получила предоплату, но туры не организовала. Деньги потерпевшим тоже не вернула.

Уточняется, что дополнительным эпизодом стало "завладение золотыми ювелирными изделиями предпринимательницы, занимавшейся продажей золотых украшений".

"Подозреваемая воспользовалась доверием знакомой, обманным путем получила ценные изделия и не выполнила взятые на себя обязательства. Общий ущерб оценивается более чем в 80 млн тенге. Полицией подозреваемая была объявлена в международный розыск по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере", – рассказали в МВД РК.

Подозреваемую отправили в изолятор временного содержания. Следователи устанавливают все обстоятельства и возможные дополнительные эпизоды дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алматы усиливает борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.