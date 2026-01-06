#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Происшествия

Афера с турпутевками и золотом на 80 млн тенге: в Шымкенте задержали подозреваемую

в Шымкенте задержали предполагаемую аферистку, объявленную в международный розыск, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 19:16 Фото: polisia.kz
В Шымкенте задержали женщину, объявленную в международный розыск. Ее подозревают в афере с туристическими путевками и ювелирными украшениями на сумму более 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, женщина предлагала шымкентцам организовать поездки за границу по доступным ценам, получила предоплату, но туры не организовала. Деньги потерпевшим тоже не вернула.

Уточняется, что дополнительным эпизодом стало "завладение золотыми ювелирными изделиями предпринимательницы, занимавшейся продажей золотых украшений".

"Подозреваемая воспользовалась доверием знакомой, обманным путем получила ценные изделия и не выполнила взятые на себя обязательства. Общий ущерб оценивается более чем в 80 млн тенге. Полицией подозреваемая была объявлена в международный розыск по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере", – рассказали в МВД РК.

Подозреваемую отправили в изолятор временного содержания. Следователи устанавливают все обстоятельства и возможные дополнительные эпизоды дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алматы усиливает борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Обманула горожан на 80 млн: в Атырау задержали подозреваемую в мошенничестве
12:43, 05 апреля 2025
Обманула горожан на 80 млн: в Атырау задержали подозреваемую в мошенничестве
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
12:21, 08 февраля 2024
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
Входил в доверие к продавцам: подозреваемого в серийном мошенничестве задержали в Шымкенте
12:38, 31 июля 2023
Входил в доверие к продавцам: подозреваемого в серийном мошенничестве задержали в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: