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Боксерша Ангелина Лукас поблагодарила поклонников за теплый прием

Ангелину Лукас торжественно встретили в аэропорту Алматы Фото: МО РК
Чемпионку мира по боксу Ангелину Лукас торжественно встретили поклонники в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на позднее время в аэропорту победительницу встречали военнослужащие Десантно-штурмовых войск, Центрального спортивного клуба Министерства обороны и преданные фанаты. 

Пост с благодарность она написала на своей странице в Instagram.

"Первое, что я увидела в аэропорту, – моих близких и парней в голубых беретах. Я уже не раз говорила, как для меня важно понятие десантное братство. Мои папа и дедушка были десантниками. Берет цвета неба, и тельняшка, которые мне вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Алмаз Дженишевич Джумакеев всегда со мной, это мой символ, который приносит победу. Я очень благодарна десантникам, своим армейским коллегам, спортсменам и всем друзьям, которые несмотря на поздний час приехали меня встретить и поздравить с победой", – написала Ангелина Лукас.

Она также поблагодарила за поддержку Министерство обороны, Центральный спортивный клуб МО и десантно-штурмовые войска.

"Ваша вера в меня дает мне силы и энергию двигаться дальше и приносить победы в копилку армейского спорта и Республики Казахстан!" – заявила спортсменка.
Ангелину Лукас встретили в аэропорту Алматы

Фото: МО РК

1 февраля казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира по версии WIBA, одержав досрочную победу в поединке с пакистанкой Ромой Юсаф в Баку. Этим титулом владели легенды бокса – дочь Мухаммеда Али, а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина.

Это шестая победа спортсменки на профессиональном ринге. В активе Ангелины Лукас уже есть чемпионские пояса по версиям WBC International и UBO.

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