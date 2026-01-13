Мужчин, которые избили полицейского, освободили из-под стражи в суде Костанайской области

12 января в Костанайской области Анатолия Климентьева и Александра Диниуса суд признал виновными в том, что они избили участкового инспектора полиции, однако наказание не связано с изоляцией от общества, сообщает Zakon.kz.

В апреле 2025 года Анатолия Климентьева осудили по ч. 2 ст. 149 УК РК "Незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконное выселение из жилища". А спустя месяц после инцидента полицейский сделал замечание ему, из-за того, что он ударил своего пасынка. Это стало причиной его избиения.

В деле по обвинению в избиении сотрудника полиции Анатолий Климентьев признавал вину в полном объеме, а Александр Диниус ее полностью отрицал.

"Климентьев, осознавая, что он подрывает авторитет сотрудника полиции и наносит вред его здоровью, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно нанес один удар кулаком по лицу в область переносицы участкового инспектора отдела полиции Узункольского района старшего лейтенанта Алексея Тристинского. Второй удар нанес в подбородок. В это время Диниус в преступном сговоре с Климентьевым, осознавая, что препятствует выполнению возложенных инспектору должностных обязанностей, подрывая его авторитет и причиняя вред его здоровью, желая наступления общественно опасных последствий, попытался схватить Тристинского, однако последний использовал перцовый баллончик в сторону Диниуса, от чего последний перестал. Климентьев нанес представителю власти еще четыре удара кулаком по голове, ногой в живот и по ноге. На что последний с целью пресечения противоправных действий Климентьева смог нанести ему один удар рукой в область лица", – зачитал обвинительный акт прокурор Ернар Муканов.

После еще нескольких эпизодов этой драки Алексей Тристинский в какой-то момент стал сопровождать Анатолия Климентьева в служебную машину.

"Сзади подошел Диниус, который в сговоре с Климентьевым нанес с достаточной силой удар по голове Тристинскому в височную область слева неустановленным предметом, от чего инспектор упал на землю. При этом полицейский услышал от Климентьева "Все, Саня, угомонись!" и удостоверился, что удар нанес именно Диниус. Они стали наносить удары руками и ногами Тристинскому, который в тот момент лежал на земле и не мог оказать сопротивления. Проезжавший мимо кафе местный житель Кузнецов остановился и стал отводить Климентьева в сторону", – пояснил гособвинитель.

Мендыкаринский межрайонный суд признал:

Анатолия Климентьева виновным по ч. 2 ст. 378 УК РК ("Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ") и назначил 80 часов исправительных работ, а также по п. 3 ч. 4 ст. 380 УК РК ("Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, либо из мести за выполнение служебных обязанностей группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой") и приговорил к пяти годам ограничения свободы.

Александра Диниуса суд признал виновным по п. 3 ч. 4 ст. 380 УК РК и также приговорил к пяти годам ограничения свободы.

Судья Нурбол Муканов пояснил, что вина осужденных доказана материалами уголовного дела. Суд не нашел оснований сомневаться в показаниях потерпевшего, поскольку они были последовательны и без противоречий. Отрицание вины суд расценил как способ защиты, к показаниям свидетелей из числа родственников осужденных относится критически из-за их близких отношений.

Смягчающим обстоятельством послужило наличие у обоих малолетних детей. При решении суд исходил в том числе из того, как наказание повлияет на положение семей осужденных и лиц, находящихся у них на иждивении.

