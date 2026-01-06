#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 20:36 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 7 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, востоке Павлодарской области ожидается снег. Метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ночью ожидается снег. Низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20, ночью 23 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области порывы 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ожидается туман.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юго-западе области 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Семее ночью ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, на севере области временами сильный снег. На юге, в центре области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный, юго-западный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный, юго- западный ночью порывы 15-18 м/с.

В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, ночью на востоке области временами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ждет Казахстан на Рождество.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
