Метель, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в РК на вторник

В 15 областях Казахстана на 28 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается временами туман. В Жезказгане временами туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области гололед. Туман. В Уральске гололед, туман.

Днем на севере Карагандинской области небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области временами туман. В Караганде временами туман.

На западе, севере Актюбинской области туман, днем гололед.

На севере, в центре Кызылординской области туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области небольшой снег, низовая метель, днем по области снег, на западе, севере, юге области метель. На юге области туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, востоке области, днем на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем снег, низовая метель.

На севере, юге Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области снег, метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области, 15-20 м/с. В Костанае днем снег, метель.

В Абайской области ветер южный, юго-западный ночью и утром в центре области, 15-20, порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный ночью и утром на севере, востоке области, 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер северо-западный днем на горных перевалах области, 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области снег, низовая метель. Ветер юго-западный на севере области, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области туман.

Днем на западе, севере, юге, востоке Акмолинской области низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, востоке области, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-западный в горных районах области, 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

Ранее синоптики заявили, что циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан с 28 по 30 января 2025 года. О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, можете узнать здесь.

