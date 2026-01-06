Православные Казахстана и мира отмечают Рождество Христово – фоторепортаж

Буквально полчаса назад завершился Рождественский сочельник, и во всех церквях началось торжественное богослужение. На него пришли тысячи людей в разных городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Перезвон церковных колоколов совсем не обычный, он оповещает о начале одного из главных в году богослужений – в честь Рождества Христова. В церквях царит особая атмосфера светлого праздника!

Фото: Zakon.kz

В эти минуты в алматинском храме Святого князя Владимира яблоку упасть негде.

Фото: Zakon.kz

Отстоять службу в Рождественский сочельник – это если не обязанность, то воля каждого православного.

Фото: Zakon.kz

Плечом к плечу крестятся пенсионеры и школьники. Перед Богом все равны.

Фото: Zakon.kz

Действо сопровождается молитвами и песнопением. В так называемые "царские часы" священнослужитель спешит наставить всех присутствующих на путь истинный.

Фото: Zakon.kz

Духовной, исторической и культурной жемчужиной нашей страны считается Вознесенский кафедральный собор.

Фото: Zakon.kz

Именно там сегодня проводит невероятный по красоте религиозный обряд – божественную литургию – глава православной церкви в Казахстане митрополит Александр. Он призвал совершать как можно больше благих дел.

"Неправильным будет празднование Рождества Христова, если мы не разделим эту радость с нашими ближними, тем более с нуждающимися в утешении и поддержке. Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным – через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок. "Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек – возвещает нам Священное Писание", – сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Фото: Zakon.kz

А в Астане православных поздравляет епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Митрополичьего округа. Богослужение в Успенском кафедральном соборе столицы началось, как и в Алматы, в 23:00.

Фото: Zakon.kz

Рождество символизирует рождение Сына Божьего, подарившего людям свет, разум и вечную жизнь, а еще олицетворяет обновление, мир, справедливость, добро и любовь, коими надо делиться с ближним своим. Это событие свято чтут многие, вне зависимости от религиозных воззрений.

Фото: Zakon.kz

Само празднование Рождества, второго по важности после Пасхи для христиан торжества, наступает после всенощной службы, которую традиционно посещают миллионы православных верующих по всему миру. Жительница Алматы Надежда Пономарева относится к сегодняшнему дню с трепетом. Она старается приходить в храм на Рождество ежегодно. Признается, что верит в прекрасное и всегда надеется на лучшее.

"Рождество для меня – праздник веры, любви и милосердия. Отмечая Рождество, мы обращаемся к своим корням и традициям. Я заметила, что в Рождество исполняются заветные желания, происходят чудеса, приятные случайности. Стараюсь в этот праздник ходить в храм, чтобы сильнее почувствовать событие. Встречаемся с друзьями и родными. Кстати, 7 января – день рождения моего мужа. Так что у нас двойной праздник," – поделилась Надежда Пономарева.

Женщина поздравила соотечественников и пожелала, чтобы казахстанцы жили в мире, согласии и без злых помыслов. Под сенью храма Святого князя Владимира в Алматы собрались сотни прихожан, готовых провести эту ночь с молитвами за родных и близких, мирное небо и искоренение нетерпимости.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что Рождество отмечают и 25 декабря, и 7 января, – это один и тот же праздник, только по разным календарным стилям. Его с предвкушением ждут и дети, и взрослые. Каждый год наступление Рождества дарит людям радость и надежду на светлое будущее, создает в семьях поистине сказочную обстановку. Одним из символов остается рождественская ель. Традиция преподносить близким презенты и говорить теплые слова тоже сохранилась.

Отметим, что церковные службы в православных храмах 6 января проходили с самого утра. Верующие старались успеть исповедаться и причаститься. В этот день завершается 40-дневный Рождественский пост и начинаются Святки, которые продлятся до Крещения Господня.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 января 2026 года спасатели и пожарные будут дежурить на 13 культовых объектах Алматы.

