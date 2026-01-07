#Казахстан в сравнении
События

Правительство выделило 1,3 млрд тенге из спецфонда на ремонт больницы в СКО

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 11:12 Фото: akorda.kz
1,3 млрд тенге из средств возвращенных активов выделены на ремонт больницы в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

На завершение капитального ремонта Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы Северо-Казахстанской области из Специального государственного фонда выделено 1,3 млрд тенге, сообщила пресс-служба Кабмина 7 января 2026 года.

"В настоящее время ведутся работы по модернизации технической базы и инженерных сетей. Будут предусмотрены специализированные помещения под аппарат МРТ и современная клинико-диагностическая лаборатория для проведение исследований непосредственно в районном центре. Параллельно осуществляется обустройство приемного покоя по международной триаж-системе. Согласно проекту, будут размещены реанимационные койки с беспрепятственным доступом персонала для оперативного мониторинга. Это обеспечит оперативность медицинского вмешательства и высокое качество медуслуг", – говорится в сообщении.

В целом в результате реализации проекта медучреждение должно соответствовать современным стандартам оказания экстренной и плановой помощи.

Согласно данным Министерства финансов РК, из Специального государственного фонда выделено 482 млрд тенге на реализацию свыше 400 социальных и коммунальных объектов, среди которых 183 медицинских учреждения. Ряд проектов охвачены программой "Модернизация сельского здравоохранения".

Ранее сообщалось, что в Казахстане сформируют национальный лекарственный формуляр со статусом орфанный.

