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События

Более 20 млрд тенге выделило правительство из спецфонда на водоснабжение Туркестанской области

Туркестан, город Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 16:10 Фото: primeminister.kz
В Туркестанской области на возвращенные активы ведется работа по обеспечению сел качественным водоснабжением, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"В рамках реализации поручений главы государства в Казахстане продолжается работа по развитию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну активов. Правительством из Специального государственного фонда выделено более 20 млрд тенге на строительство и модернизацию сетей водоснабжения в Туркестанской области".

В настоящее время в регионе ведется строительство Шардаринского группового водопровода стоимостью 5 млрд тенге. За счет средств фонда направлено 4,2 млрд тенге на проекты водоснабжения в населенных пунктах Жібек жолы, Шеңгелді, Ақ үй, Қаратөбе, Жуантөбе, Жаңадәуір, Есікқорған, Құйған, Ақсу.

Работа по обеспечению водоснабжением сельских населенных пунктов также проводится в Сарыагашском, Казыгуртском, Келесском, Ордабасинском и Отырарском районах области.

"Стоит отметить, что ранее на завершение реконструкции магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области из Специального государственного фонда было выделено свыше 2,5 млрд тенге. Проект направлен на подключение 66 сел с населением свыше 260 тыс. человек к водоснабжению".Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось, что правительство выделило 1 млрд тенге на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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