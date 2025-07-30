Более 20 млрд тенге выделило правительство из спецфонда на водоснабжение Туркестанской области

В Туркестанской области на возвращенные активы ведется работа по обеспечению сел качественным водоснабжением, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"В рамках реализации поручений главы государства в Казахстане продолжается работа по развитию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну активов. Правительством из Специального государственного фонда выделено более 20 млрд тенге на строительство и модернизацию сетей водоснабжения в Туркестанской области".

В настоящее время в регионе ведется строительство Шардаринского группового водопровода стоимостью 5 млрд тенге. За счет средств фонда направлено 4,2 млрд тенге на проекты водоснабжения в населенных пунктах Жібек жолы, Шеңгелді, Ақ үй, Қаратөбе, Жуантөбе, Жаңадәуір, Есікқорған, Құйған, Ақсу.

Работа по обеспечению водоснабжением сельских населенных пунктов также проводится в Сарыагашском, Казыгуртском, Келесском, Ордабасинском и Отырарском районах области.

"Стоит отметить, что ранее на завершение реконструкции магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области из Специального государственного фонда было выделено свыше 2,5 млрд тенге. Проект направлен на подключение 66 сел с населением свыше 260 тыс. человек к водоснабжению". Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось, что правительство выделило 1 млрд тенге на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области.