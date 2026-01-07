#Казахстан в сравнении
События

Реконструкция театра и развитие озера Сайран: аким Алматы лично проехал по объектам

Дархан Сатыбалды, Алматы, озеро Сайран. благоустройство , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 18:35 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда дал ряд поручений по реконструкции и благоустройству городских территорий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 января сообщили в акимате города.

В рамках визита глава мегаполиса ознакомился с ходом ремонтных и проектных работ в Ауэзовском районе. Первым объектом стал аппарат акимата района, где продолжается капитальный ремонт административного здания. Акиму доложили о текущем этапе строительно-монтажных и инженерных работ, соблюдении сроков и качестве исполнения. Отдельное внимание было уделено обновлению инженерных сетей, внутренней планировке помещений, созданию комфортных условий для сотрудников и посетителей, а также обеспечению доступной среды для маломобильных граждан.

Далее Дархан Сатыбалды осмотрел ход реконструкции Театра для детей и юношества имени Н. Сац. В ходе обсуждения рассматривались технические решения, направленные на сохранение архитектурных особенностей здания и его функциональности. По итогам осмотра аким поручил усилить контроль за качеством работ и соблюдением утвержденных сроков реконструкции.

Завершающим пунктом объезда стала территория вдоль озера Сайран и прилегающий участок русла реки Улкен Алматы. Аким города подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию этой зоны. В числе приоритетов он обозначил выравнивание планировочных решений, формирование целостной структуры общественного пространства, а также обязательный учет вопросов безопасности и удобства для жителей.

По итогам объезда профильным службам даны поручения обеспечить системную координацию работ и контроль за реализацией проектов.

Ранее алматинцы призвали туристов собирать мусор в горах.

