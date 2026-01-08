#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
508.91
594.36
6.33
События

Любовь и тайна: самая красивая боксерша Казахстана намекнула на перемены в личной жизни

Балауса Муздиман намекнула о том, что влюблена, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 00:45 Фото: Instagram/muzdi
Казахстанская боксерша Балауса Муздиман поделилась с подписчиками серией снимков с огромным букетом цветов, сообщает Zakon.kz.

Пост в Instagram она подписала интригующе.


"Любовь – это интересные, наполненные годы, между нами есть одна тайна", – написала Муздиман.

Отметим, что девушка пока не была замечена в романтических отношениях. Но в комментариях подписчики будто и не заметили намека, лишь восхитившись внешностью спортсменки:

– Такая нежная красивая!

– Королева!

– Какой красивый букет!

Ранее Муздиман заявила об отмене своего поединка на вечере бокса Ali Akhmedov Promotion Fight Night, который должен был состояться 27 декабря в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Самая красивая боксерша Казахстана сообщила плохие новости перед следующим поединком
01:00, 18 декабря 2025
Самая красивая боксерша Казахстана сообщила плохие новости перед следующим поединком
Одна из самых красивых боксерш Казахстана отмечает личный праздник
12:15, 12 марта 2025
Одна из самых красивых боксерш Казахстана отмечает личный праздник
Балауса Муздиман обозначила круг потенциальных конкуренток на 2026 год
00:50, 19 ноября 2025
Балауса Муздиман обозначила круг потенциальных конкуренток на 2026 год
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: