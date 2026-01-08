Любовь и тайна: самая красивая боксерша Казахстана намекнула на перемены в личной жизни

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман поделилась с подписчиками серией снимков с огромным букетом цветов, сообщает Zakon.kz.

Пост в Instagram она подписала интригующе.





"Любовь – это интересные, наполненные годы, между нами есть одна тайна", – написала Муздиман.

Отметим, что девушка пока не была замечена в романтических отношениях. Но в комментариях подписчики будто и не заметили намека, лишь восхитившись внешностью спортсменки:

– Такая нежная красивая! – Королева! – Какой красивый букет!

Ранее Муздиман заявила об отмене своего поединка на вечере бокса Ali Akhmedov Promotion Fight Night, который должен был состояться 27 декабря в Алматы.