Любовь и тайна: самая красивая боксерша Казахстана намекнула на перемены в личной жизни
Фото: Instagram/muzdi
Казахстанская боксерша Балауса Муздиман поделилась с подписчиками серией снимков с огромным букетом цветов, сообщает Zakon.kz.
Пост в Instagram она подписала интригующе.
"Любовь – это интересные, наполненные годы, между нами есть одна тайна", – написала Муздиман.
Отметим, что девушка пока не была замечена в романтических отношениях. Но в комментариях подписчики будто и не заметили намека, лишь восхитившись внешностью спортсменки:
– Такая нежная красивая!
– Королева!
– Какой красивый букет!
Ранее Муздиман заявила об отмене своего поединка на вечере бокса Ali Akhmedov Promotion Fight Night, который должен был состояться 27 декабря в Алматы.
