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Культура и шоу-бизнес

Одна из самых красивых боксерш Казахстана отмечает личный праздник

Ангелина Лукас, одна из самых красивых боксерш Казахстана, личный праздник, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 12:15 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Сегодня, 12 марта 2025 года, известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас отмечает день рождения. Одной из самых красивых и сексуальных боксерш нашей страны исполняется 28 лет, сообщает Zakon.kz.

С важным днем спортсменка поздравила себя в Instagram, опубликовав серию весенних снимков.

"С днем рождения меня! Спасибо маме и папе за жизнь. Я родилась весной, когда все расцветает. И мама дала мне прекрасное имя Ангелина, которое по жизни оберегает меня. Вся страна знает, какие сложные периоды я проживала в жизни. Но единственное, что всегда двигало меня вперед, – это мой позитив и любовь к жизни!" – написала Лукас в среду.

По ее словам, выход есть из любой ситуации, все можно изменить, пока ты живешь эту прекрасную жизнь.

"Можно построить, заработать, добиться, разрушить и начинать все с начала! И так снова и снова. Будут и взлеты, и падения! Главное – верьте в свои мечты и никогда не сдавайтесь. Помните: вы пришли в этот мир сиять! И вы такой один – уникальный, неповторимый. Я – Ангелина Лукас. Со своей историей. И я знаю: историю не только читают – ее еще и пишут! Главное – не слушать мнение людей, которые пытаются внушить, что ты чего-то не можешь. Человеческий организм способен на все! И не позволяйте шуму посторонних заглушить твой внутренний свет", – подчеркнула боксерша.

Ангелина считает, что больше всего мы боимся не своего несоответствия, а своей непомерной силы.

"Нас пугает наш блеск, а не наш мрак. Быть маленьким и скромным – не самая благородная роль. Ничтожность никого не вдохновляет, даже если она удобна окружающим. Мы хотим блистать и сверкать. Не только некоторые из нас, а каждый. А научившись сиять, мы неосознанно побуждаем к этому всех вокруг. И мотивируем других! И моя жизнь удалась действительно. Именно потому, что многих людей я вдохновляю не сдаваться. И если хотя бы еще один маленький мальчик или девочка скажут: "А я не сдался благодаря примеру Ангелины Лукас" – вот это и есть успех", – считает она.

По мнению спортсменки, когда мы освобождаемся от своих страхов, мы автоматически освобождаем других.

"Чемпионкой мира я уже стала. Теперь хочется создать крепкую семью. И, конечно же, продолжать защищать титулы чемпионки мира и стать абсолютной чемпионкой мира. Про бокс я никогда не смогу забыть, потому что он в моей крови и в моих венах! Поэтому и хочется открыть школу бокса", – заключила Лукас.

Поклонники поздравили боксершу с днем рождения и пожелали ей здоровья и счастья. Также они отметили, что Ангелина восхитительная и неповторимая:

  • "Восхитительна!"
  • "С днем рождения!"
  • "Такая одна! И неповторимая в истории женского бокса Казахстана".
  • "С днем рождения вас, Ангелина! Какая вы невероятная! Крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть ваша звезда светит еще ярче, а счастье стучит в дверь каждый день!"

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16 февраля 2025 года Ангелина Лукас в Турции перед очередным поединком сделала громкое заявление.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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