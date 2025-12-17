#Казахстан в сравнении
Спорт

Самая красивая боксерша Казахстана сообщила плохие новости перед следующим поединком

Балауса Муздиман, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 01:00 Фото: Instagram/muzdi___/
Казахстанская боксерша Балауса Муздиман заявила об отмене своего поединка на вечере бокса Ali Akhmedov Promotion Fight Night, который должен был состояться 27 декабря в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Причиной отказа от участия в турнире стала травма шеи:

"Привет, друзья! Хочу поделиться с вами последними новостями. Из-за травмы шеи мой бой не состоится. Можно сказать, что он перенесен на более позднее время. Мы с командой проделали большую работу, подготовили отличную программу. Но сложилась такая ситуация. Тем не менее, спасибо каждому из вас! Сейчас для меня главное – это восстановить свое здоровье и позаботиться о себе. После Нового года я вернусь с новыми силами, новой мотивацией и стану еще сильнее. Я безмерно благодарна каждому, кто был со мной, поддерживал меня, говорил теплые слова и болел за меня. Спасибо!", – заявила спортсменка на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что соперница Балаусы Муздиман на декабрьский вечер бокса так и не была официально объявлена.

Свой последний поединок казахстанская боксерша провела 5 сентября в Алматы, где уверенно одолела представительницу Индии Мамту Сингх (7–3–1, 4 КО). Бой во втором наилегчайшем весе был запланирован на десять раундов, однако завершился досрочно – Муздиман победила нокаутом в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша Назым Кызайбай продает машину, подаренную ей после Олимпиады.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстанская боксерша одолела противницу жестким нокаутом
02:59, 21 декабря 2024
Казахстанская боксерша одолела противницу жестким нокаутом
Красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане
21:44, 05 апреля 2025
Красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане
Балауса Муздиман обозначила круг потенциальных конкуренток на 2026 год
00:50, 19 ноября 2025
Балауса Муздиман обозначила круг потенциальных конкуренток на 2026 год
