Самая красивая боксерша Казахстана сообщила плохие новости перед следующим поединком

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман заявила об отмене своего поединка на вечере бокса Ali Akhmedov Promotion Fight Night, который должен был состояться 27 декабря в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Причиной отказа от участия в турнире стала травма шеи:

"Привет, друзья! Хочу поделиться с вами последними новостями. Из-за травмы шеи мой бой не состоится. Можно сказать, что он перенесен на более позднее время. Мы с командой проделали большую работу, подготовили отличную программу. Но сложилась такая ситуация. Тем не менее, спасибо каждому из вас! Сейчас для меня главное – это восстановить свое здоровье и позаботиться о себе. После Нового года я вернусь с новыми силами, новой мотивацией и стану еще сильнее. Я безмерно благодарна каждому, кто был со мной, поддерживал меня, говорил теплые слова и болел за меня. Спасибо!", – заявила спортсменка на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что соперница Балаусы Муздиман на декабрьский вечер бокса так и не была официально объявлена.

Свой последний поединок казахстанская боксерша провела 5 сентября в Алматы, где уверенно одолела представительницу Индии Мамту Сингх (7–3–1, 4 КО). Бой во втором наилегчайшем весе был запланирован на десять раундов, однако завершился досрочно – Муздиман победила нокаутом в четвертом раунде.

