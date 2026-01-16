#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской застали в объятиях таинственного мужчины

Дочь российской певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 07:06 Фото: Instagram/pacha_tati
Дочь российской певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, попала в объектив фотографов в компании мужчины с букетом шикарных цветов, сообщает Zakon.kz.

Снимок сделали во время ее первой персональной выставки "MON AIR". Его опубликовал в своих соцсетях музыкальный блогер Константин Манжула.

Фото: соцсети Константина Манжулы

Этот снимок вызвал особое внимание фолловеров девушки. На снимке Константин нежно обнимает дочь легендарной певицы, которая держит в руках великолепный букет роз.

  • Какой красавчик, очень подходит Тане, но, наверное, снова младше ее;
  • Успенская и этого выпроводит, вот увидите! – отреагировали подписчики Константина.

До этого Татьяна Плаксина рассталась с бизнесменом Никитой Плотниковым. Первое время Любовь Успенская хорошо относилась к избраннику дочери, восхищаясь его умом и потенциалом, но через время ее отношение к нему изменилось.

После этого Татьяна публично призналась, что Никита ей не подходит.

Ранее Валерия обратилась к дочери Иосифа Пригожина.

Аксинья Титова
