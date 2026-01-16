Дочь Любови Успенской застали в объятиях таинственного мужчины
Фото: Instagram/pacha_tati
Дочь российской певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, попала в объектив фотографов в компании мужчины с букетом шикарных цветов, сообщает Zakon.kz.
Снимок сделали во время ее первой персональной выставки "MON AIR". Его опубликовал в своих соцсетях музыкальный блогер Константин Манжула.
Фото: соцсети Константина Манжулы
Этот снимок вызвал особое внимание фолловеров девушки. На снимке Константин нежно обнимает дочь легендарной певицы, которая держит в руках великолепный букет роз.
- Какой красавчик, очень подходит Тане, но, наверное, снова младше ее;
- Успенская и этого выпроводит, вот увидите! – отреагировали подписчики Константина.
До этого Татьяна Плаксина рассталась с бизнесменом Никитой Плотниковым. Первое время Любовь Успенская хорошо относилась к избраннику дочери, восхищаясь его умом и потенциалом, но через время ее отношение к нему изменилось.
После этого Татьяна публично призналась, что Никита ей не подходит.
Ранее Валерия обратилась к дочери Иосифа Пригожина.
