События

Бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов получил должность в структуре "Самрук-Казына"

бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 16:03 Фото: gov.kz
Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов стал заместителем председателя правления АО "Samruk-Kazyna Construction", сообщает Zakon.kz.

Информацию, которая ранее появилась в социальных сетях, подтвердили в пресс-службе компании:

"29 декабря 2025 года Габидулла Рахматуллаевич Абдрахимов был принят на должность заместителя председателя правления по эксплуатации АО "Samruk-Kazyna Construction".

Также в компании напомнили, что Абдрахимов имеет экономическое и управленческое образование, в том числе степень магистра государственного администрирования, полученную по программе "Болашак". Занимал руководящие должности в системе государственной службы, Администрации президента, правительстве РК, а также работал акимом Шымкента и вице-министром культуры и спорта. Награжден государственными наградами Республики Казахстан".

"Габидулла Абдрахимов не является членом правления АО "Samruk-Kazyna Construction", – отметили в пресс-службе компании.

Фото: sk-pgu.kz

Габидулла Абдрахимов родился 23 января 1975 года в Туркестанской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет (1996, экономист-бухгалтер), Немецкую высшую школу государственного управления по программе "Болашак" (1997-1999, магистр государственного администрирования).

Трудовую деятельность начал в 1996 году с должности ассистента в Казахском государственном аграрном университете. Затем работал главным специалистом, начальником отдела, советником председателя Агентства РК по делам государственной службы (06.1999-06.2001), заместителем председателя Агентства РК по делам госслужбы (06.2001-11.2003), председателем Агентства РК по делам госслужбы (24.11.2003-14.10.2005), первым зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы (с 14.10.2005 – 14.01.2008). С января по октябрь 2008 года вновь был председателем Агентства РК по делам госслужбы.

Также занимал такие должности, как руководитель канцелярии премьер-министра РК (13.10.2008-02.02.2012), председатель Агентства РК по защите конкуренции (02.02.2012-01.2013), замруководителя Администрации президента РК (01.2013-08.2015).

С мая 2015 года по октябрь 2017-го был акимом Шымкента. Затем стал секретарем партии "Нұр Отан" (ныне Amanat, 10.2017-06.2018). В июне 2018 года был вновь назначен акимом Шымкента (полномочия продлены с 17.06.2019-07.2019).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 16:03
Чем запомнился Габидулла Абдрахимов на посту акима Шымкента

Вместе с тем работал советником премьер-министра РК (13.09.2019-01.2021) и вице-министром культуры и спорта РК (01.2021-09.2021).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 16:03
Габидулла Абдрахимов стал вице-министром. Что он об этом думает?

29 декабря 2025 года стало известно, что Жайык Шарабасов назначен вице-министром просвещения Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: