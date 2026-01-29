#Казахстан в сравнении
Спорт

Аким Ермаганбет Булекпаев получил новую должность

аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 17:23 Фото: gov.kz
Аким Ермаганбет Булекпаев избран председателем Федерации настольного тенниса Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 января 2026 года проинформировали в пресс-службе акимата региона:

"У акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева – новая общественная должность. Глава региона избран председателем областной Федерации настольного тенниса".

Отмечается, что Карагандинская область в этом виде спорта занимает лидирующие позиции в стране. У региона богатые традиции: здесь подготовлены победитель и призер молодежного чемпионата мира, чемпионы Казахстана, медалисты международных соревнований, члены национальной, молодежной, юношеской сборных команд страны.

"Предстоит большая работа по сохранению и приумножению победных традиций. В приоритете – развитие профессионального спорта и подготовка теннисистов высокого уровня. Отдельное внимание будет уделено массовым мероприятиям, привлечению населения к регулярным занятиям настольным теннисом и продвижению имиджа Казахстана и Карагандинской области на международной арене", – добавили в пресс-службе акимата.

"Ведется следствие": аким Карагандинской области прокомментировал инцидент Сапиева с замом

Ермаганбет Булекпаев должность акима Карагандинской области занимает с декабря 2022 года.

