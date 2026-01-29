Аким Ермаганбет Булекпаев получил новую должность
Об этом 29 января 2026 года проинформировали в пресс-службе акимата региона:
"У акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева – новая общественная должность. Глава региона избран председателем областной Федерации настольного тенниса".
Отмечается, что Карагандинская область в этом виде спорта занимает лидирующие позиции в стране. У региона богатые традиции: здесь подготовлены победитель и призер молодежного чемпионата мира, чемпионы Казахстана, медалисты международных соревнований, члены национальной, молодежной, юношеской сборных команд страны.
"Предстоит большая работа по сохранению и приумножению победных традиций. В приоритете – развитие профессионального спорта и подготовка теннисистов высокого уровня. Отдельное внимание будет уделено массовым мероприятиям, привлечению населения к регулярным занятиям настольным теннисом и продвижению имиджа Казахстана и Карагандинской области на международной арене", – добавили в пресс-службе акимата.
Ермаганбет Булекпаев должность акима Карагандинской области занимает с декабря 2022 года.