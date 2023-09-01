Габидулла Оспанкулов освобожден от должности в АП
Фото: primeminister.kz
Габидулла Оспанкулов освобожден от должности в Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году. В разные годы занимал должности помощника депутата Сената Парламента РК, заведующего сектором Представительства президента РК в Парламенте; заместителя акима города Экибастуза; председателя Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК. Должность заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК занимал с сентября 2022 года.
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