События

В МВД Казахстана прошли масштабные кадровые перестановки

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 17:18 Фото: polisia.kz
В порядке плановой ротации приказом министра внутренних дел Казахстана по согласованию с Администрацией президента произведен ряд кадровых назначений, сообщает Zakon.kz.

По словам министра внутренних дел Ержана Саденова, ротация руководящего состава направлена на дальнейшее укрепление правопорядка, повышение результативности служебной деятельности.

  • Генерал-майор полиции Рысбаев Айдос Какашаулы, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции на транспорте, назначен руководителем Аппарата Министерства внутренних дел.
  • Генерал-майор полиции Кабденов Мурат Талапович, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Туркестанской области, назначен председателем Комитета административной полиции МВД.
  • Генерал-майор Заппаров Арыстангани Расилханович, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Алматы, назначен начальником Департамента полиции Туркестанской области.
  • Генерал-майор полиции Кабдулдинов Айдын Токтарович, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Северо-Казахстанской области, назначен начальником Департамента полиции города Алматы.
  • Полковник полиции Жусупов Абай Куатбаевич, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Актюбинской области, назначен начальником Департамента полиции Северо-Казахстанской области.
  • Генерал-майор полиции Алиев Каиркен Жетписбаевич, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции области Ұлытау, назначен начальником Департамента полиции Актюбинской области.
  • Генерал-майор полиции Уразбаев Нурхат Кенжебаевич, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Атырауской области, назначен начальником Департамента полиции области Ұлытау.
  • Генерал-майор полиции Бекиев Онал Ботаевич, ранее занимавший должность руководителя Аппарата МВД, назначен начальником Департамента полиции Атырауской области.

Ранее сообщалось, что у казахстанских следователей появятся помощники. Подробнее об этом можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
