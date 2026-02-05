#Казахстан в сравнении
События

Кадровые перестановки в полиции Шымкента: уволен начальник УБОП

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:52 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов на выездном совещании в Департаменте полиции (ДП) Шымкента объявил об освобождении от должности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Ерлана Тасполатова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 февраля 2026 года, проинформировали в пресс-службе МВД РК:

"Жесткой критике подверглась работа по противодействию организованной преступности. Глава МВД указал на серьезные упущения в деятельности профильного подразделения, слабую организацию работы и отсутствие реальных результатов, подчеркнув необходимость выявления преступных групп и пресечения особо опасных преступлений. С учетом выявленных недостатков приняты кадровые решения. В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей от занимаемых должностей освобождены начальник УБОП и руководитель одного из его отделов".

Ранее сообщалось, что Ержан Саденов провел выездное совещание в Департаменте полиции Шымкента, в ходе которого указал на системные недостатки в работе, обозначил жесткую позицию по недопустимости фактов укрывательства преступлений, волокиты и коррупции.

Также министр внутренних дел представил личному составу нового начальника ДП Шымкента – Мухтара Кожаева, ранее возглавлявшего Следственный департамент МВД РК.

В КНБ подтвердили задержание предполагаемого лидера ОПГ "Кропаль"

20 января 2026 года стало известно, что после поручения Касым-Жомарта Токаева от занимаемых должностей были освобождены начальник Департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов. Днем ранее, выступая на заседании Национального курултая, президент Казахстана заявил, что убийство Нурай Серикбай в Шымкенте потрясло многих. В связи с этим он поручил МВД провести правовую оценку действий ДП города.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
