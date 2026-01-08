В Алматы снесли очередной самострой

В Алматы снесли очередной незаконный объект на ул. Ниязбекова, д. 30/1. Решение о сносе было принято судом, сообщили Zakon.kz в Управлении градостроительного контроля города.

Ранее в ходе внеплановой проверки собственнику здания (физическому лицу) были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Так как требования предписания выполнены не были, управление обратилось в Жетысуский районный суд с иском о сносе незаконно построенного объекта.

Суд удовлетворил иск 17 декабря 2024 года, а Алматинский городской суд своим постановлением от 20 февраля 2025 года оставил решение первой инстанции без изменений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На сегодняшний день собственник самостоятельно демонтировал здание в соответствии с решением суда", – рассказали в ведомстве 8 января 2026 года.

