События

В Алматы снесли очередной самострой

дом, снос, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 17:19 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы снесли очередной незаконный объект на ул. Ниязбекова, д. 30/1. Решение о сносе было принято судом, сообщили Zakon.kz в Управлении градостроительного контроля города.

Ранее в ходе внеплановой проверки собственнику здания (физическому лицу) были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Так как требования предписания выполнены не были, управление обратилось в Жетысуский районный суд с иском о сносе незаконно построенного объекта.

Суд удовлетворил иск 17 декабря 2024 года, а Алматинский городской суд своим постановлением от 20 февраля 2025 года оставил решение первой инстанции без изменений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На сегодняшний день собственник самостоятельно демонтировал здание в соответствии с решением суда", – рассказали в ведомстве 8 января 2026 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 17:19
В Алматы сносят рынок

11 декабря 2025 года мы также рассказывали, что двухэтажное здание без документов в Алматы (ул. Байдибек би, 59) снесли по решению суда.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
