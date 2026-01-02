#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
505.53
593.44
6.34
События

Дождь со снегом и мороз: погода в Алматы на неделю

прогноз погоды на неделю, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 19:00 Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни. Согласно данным Гидрометцентра, на следующей неделе в южной столице ожидаются осадки и туманы.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, в ближайшие дни в городе существенных осадков не ожидается. Но с началом рабочей недели прогнозируется дождь со снегом.

"В ближайшую неделю в Алматы обильных снегопадов не ожидается. Лишь вечером 4-го, ночью и утром 5-го января возможно выпадение небольших осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег", – отметила синоптик.

При этом в течение недели ожидаются частые туманы.

"Температурный фон воздуха ночью будет в пределах 0-5 мороза, лишь 7-8 января понизится до 8 градусов мороза. Днем она будет незначительно колебаться от 2-7 до 0-5 тепла". Баян Канаева

Прогноз погоды по Алматы с 3 по 9 января 2026 г.

3 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +5+7°C.

4 января: переменная облачность, вечером осадки – дождь, снег, гололед, туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

5 января: переменная облачность, ночью и утром осадки – дождь, снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем 0+2°C.

6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.

7-8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем 0+2°C.

9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

Ранее синоптики предупредили о непогоде, объявив штормовое предупреждение в Астане и 15 регионах Казахстана на 3 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Жаркая погода с осадками ожидается в Алматы: прогноз на неделю
17:30, 15 августа 2025
Жаркая погода с осадками ожидается в Алматы: прогноз на неделю
Дождь со снегом и заморозки до -2°С: погода в Алматы на неделю
09:00, 04 октября 2025
Дождь со снегом и заморозки до -2°С: погода в Алматы на неделю
Туман, дождь и снег: погода в Алматы на неделю
18:19, 17 ноября 2023
Туман, дождь и снег: погода в Алматы на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: