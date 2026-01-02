Дождь со снегом и мороз: погода в Алматы на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни. Согласно данным Гидрометцентра, на следующей неделе в южной столице ожидаются осадки и туманы.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, в ближайшие дни в городе существенных осадков не ожидается. Но с началом рабочей недели прогнозируется дождь со снегом.

"В ближайшую неделю в Алматы обильных снегопадов не ожидается. Лишь вечером 4-го, ночью и утром 5-го января возможно выпадение небольших осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег", – отметила синоптик.

При этом в течение недели ожидаются частые туманы.

"Температурный фон воздуха ночью будет в пределах 0-5 мороза, лишь 7-8 января понизится до 8 градусов мороза. Днем она будет незначительно колебаться от 2-7 до 0-5 тепла". Баян Канаева

Прогноз погоды по Алматы с 3 по 9 января 2026 г.

3 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +5+7°C.

4 января: переменная облачность, вечером осадки – дождь, снег, гололед, туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

5 января: переменная облачность, ночью и утром осадки – дождь, снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем 0+2°C.

6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.

7-8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем 0+2°C.

9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

Ранее синоптики предупредили о непогоде, объявив штормовое предупреждение в Астане и 15 регионах Казахстана на 3 января 2026 года.