Казахстан ждет резкая смена погоды: прогноз на 10-12 января

Фото: unsplash

Всю территорию Казахстана в ближайшие три дня накроют повышение температуры и осадки (дождь, снег), местами – сильные. Об этом говорится в прогнозе на 10, 11 и 12 января 2026 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, с северо-западным циклоном ночью снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег) ожидаются: с 10 января на западе,

с 11 января на северо-западе, севере, в центре,

с 12 января на востоке. "11 января в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильный снег. 10-12 января на юге, 12 января на юге востоке страны – дождь". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также, как отметили метеорологи, по республике ожидаются туман, порывистый ветер. "11 января на севере, в центре страны, 12 января на востоке страны днем температура воздуха прогнозируется -3+3°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 9-11 января 2026 года можете узнать здесь.

