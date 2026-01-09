#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Общество

Казахстан ждет резкая смена погоды: прогноз на 10-12 января

ледяные сосульки, таяние, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 11:54 Фото: unsplash
Всю территорию Казахстана в ближайшие три дня накроют повышение температуры и осадки (дождь, снег), местами – сильные. Об этом говорится в прогнозе на 10, 11 и 12 января 2026 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, с северо-западным циклоном ночью снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег) ожидаются:

  • с 10 января на западе,
  • с 11 января на северо-западе, севере, в центре,
  • с 12 января на востоке.
"11 января в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильный снег. 10-12 января на юге, 12 января на юге востоке страны – дождь".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, как отметили метеорологи, по республике ожидаются туман, порывистый ветер.

"11 января на севере, в центре страны, 12 января на востоке страны днем температура воздуха прогнозируется -3+3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 9-11 января 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
