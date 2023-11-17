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Туман, дождь и снег: погода в Алматы на неделю

прогноз погоды осенью в Алматы Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным синоптиков, на следующей неделе в южной столице ожидаются осадки и понижение температуры.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе в период с 18 по 24 ноября: временами ожидаются осадки, в следующий четверг синоптики вновь обещают снег.

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

19 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +6+8°С.

20 ноября: облачно, временами дождь, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.

22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

23 ноября: облачно, осадки, временами сильные (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С.

24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +6+8°С.

Ранее Гидрометцентр озвучил прогноз на выходные в мегаполисах Казахстана.

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Казгидромет Погода Алматы
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