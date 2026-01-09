#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Синоптики предупредили об опасной погоде в 14 областях Казахстана 10 января

Фото: Zakon.kz
В 14 областях Казахстана на 10 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе Мангистауской области ожидается гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в центре области порывы 15-18 м/с. В Актобе днем ожидается гололед.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем гололед. Ночью и утром туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

На севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 25 м/с. В Семее ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

На севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, юго-востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается временами туман. Ветер юго-восточный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

10-11 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 10 января в горных районах области, 11 января на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 10-11 января временами ожидаются туман, гололед.

Ранее в Гидрометцентре предупредили казахстанцев, что на всю территорию Казахстана в ближайшие три дня придут осадки (дождь, снег), местами сильные, а также повышение температуры воздуха.

