#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
События

Шторм надвигается на Казахстан: синоптики предупредили об опасной погоде жителей 15 областей

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 19:40 Фото: Zakon.kz
В 15 областях Казахстана на 28 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, юге области Улытау ожидается туман.

На западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

В Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, юге, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются осадки, утром и днем временами сильные осадки (дождь, снег). Временами ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде ожидаются туман, гололед.

На западе, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, туман. Гололед. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается гололед.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается очень сильный мороз 25-27 градусов.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юго-западе, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Астане школьников 0-6-х классов первой смены перевели на "дистанционку" 28 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Синоптики предупредили о надвигающемся на Казахстан шторме
19:52, 12 ноября 2025
Синоптики предупредили о надвигающемся на Казахстан шторме
Синоптики предупредили об опасной погоде в 14 областях Казахстана 10 января
20:37, 09 января 2026
Синоптики предупредили об опасной погоде в 14 областях Казахстана 10 января
Жителей 14 областей Казахстана предупредили о приближении опасной погоды
20:01, 15 января 2025
Жителей 14 областей Казахстана предупредили о приближении опасной погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: