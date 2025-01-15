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События

Жителей 14 областей Казахстана предупредили о приближении опасной погоды

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 20:01 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 16 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере Актюбинской области ожидается низовая метель.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на большей части, днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман, днем на западе, севере, юге области гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель, днем гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Утром и днем на западе, севере, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На юге, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается низовая метель.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается метель, днем по области ожидается метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Атырау ожидается гололед. Ночью и утром туман.

На западе, юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня – с 16 по 18 января 2025 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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