Загрязнение воздуха: в каких городах стоит ограничить прогулки

"Казгидромет" предупредил о повышенном загрязнении воздуха в шести городах Казахстана 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

11 января в городах Алматы, Павлодар, Караганда, Темиртау, Балхаш, ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в Астане и 15 регионах РК объявили штормовое предупреждение на воскресенье.