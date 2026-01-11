#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.94
593.88
6.43
События

Загрязнение воздуха: в каких городах стоит ограничить прогулки

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 09:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Казгидромет" предупредил о повышенном загрязнении воздуха в шести городах Казахстана 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

11 января в городах Алматы, Павлодар, Караганда, Темиртау, Балхаш, ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в Астане и 15 регионах РК объявили штормовое предупреждение на воскресенье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Алматы, Астане и ряде городов ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки
09:01, 10 января 2026
В Алматы, Астане и ряде городов ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки
В шести городах Казахстана прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха
07:15, 22 августа 2023
В шести городах Казахстана прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха
В трех городах Казахстана прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха
07:08, 15 августа 2023
В трех городах Казахстана прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: