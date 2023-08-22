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В шести городах Казахстана прогнозируют высокий уровень загрязнения воздуха

смог в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным "Казгидромета", 22 августа в шести городах Казахстана будет повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных примесей в воздухе в городах Актау, Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Также синоптики опубликовали штормовое предупреждение в 15 областях страны на 22 августа.

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Казгидромет Астана Актау Алматы Атырауская область Риддер Усть-Каменогорск
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