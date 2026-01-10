В Астане и 15 регионах РК объявили штормовое предупреждение на воскресенье
В Астане днем ожидается гололед.
В Кызылординской области ночью и днем будет гололед. На севере и в центре области ожидается туман. Днем ветер усилится до 15-20 м/с.
В Кызылорде днем ожидается гололед, временами туман.
В Атырауской области на севере, западе и юге ожидаются туман и гололед.
В Атырау временами будут туман и гололед.
В Акмолинской области днем на западе, севере и юге ожидается гололед, также будет туман.
В Туркестанской области на западе, севере и в горных районах ожидается туман. В горных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.
В Туркестане ночью и утром ожидается туман.
В Мангистауской области ночью на западе и юге ожидается гололед, также будет туман.
В Актау ночью и утром ожидается туман.
В Актюбинской области ночью и днем ожидается гололед. На севере, востоке и в центре области будет туман.
В Актобе ожидается гололед.
В Костанайской области днем на севере и востоке ожидается сильный снег. Ночью и днем прогнозируются снег, метель, гололед и осадки в виде дождя и снега. Также будет туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель, гололед и туман, ветер усилится до 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и юге ожидаются снег, низовая метель и гололед, также будет туман.
В Павлодарской области ночью и утром на севере, востоке и западе ожидается туман.
В области Улытау днем на западе, севере и в центре ожидается гололед, на севере и востоке – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Жезказгане днем ожидается гололед.
В Карагандинской области днем на западе и севере ожидается гололед, на севере и востоке – туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ночью на востоке ожидаются снег и низовая метель, также будут туман и гололед.
В Уральске ночью и утром ожидаются туман и гололед.
В области Жетысу ночью и утром на востоке, в центре и горных районах временами будет туман. В районе Алакольских озер ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области на юге ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Усть-Каменогорске ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.
В области Абай на юге ожидается туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 11 января.