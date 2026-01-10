#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
События

В Астане и 15 регионах РК объявили штормовое предупреждение на воскресенье

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 17:11 Фото: pexels
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 15 областях Казахстана на 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидается гололед.

В Кызылординской области ночью и днем будет гололед. На севере и в центре области ожидается туман. Днем ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кызылорде днем ожидается гололед, временами туман.

В Атырауской области на севере, западе и юге ожидаются туман и гололед.

В Атырау временами будут туман и гололед.

В Акмолинской области днем на западе, севере и юге ожидается гололед, также будет туман.

В Туркестанской области на западе, севере и в горных районах ожидается туман. В горных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ночью на западе и юге ожидается гололед, также будет туман.

В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ночью и днем ожидается гололед. На севере, востоке и в центре области будет туман.

В Актобе ожидается гололед.

В Костанайской области днем на севере и востоке ожидается сильный снег. Ночью и днем прогнозируются снег, метель, гололед и осадки в виде дождя и снега. Также будет туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель, гололед и туман, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и юге ожидаются снег, низовая метель и гололед, также будет туман.

В Павлодарской области ночью и утром на севере, востоке и западе ожидается туман.

В области Улытау днем на западе, севере и в центре ожидается гололед, на севере и востоке – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Жезказгане днем ожидается гололед.

В Карагандинской области днем на западе и севере ожидается гололед, на севере и востоке – туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на востоке ожидаются снег и низовая метель, также будут туман и гололед.

В Уральске ночью и утром ожидаются туман и гололед.

В области Жетысу ночью и утром на востоке, в центре и горных районах временами будет туман. В районе Алакольских озер ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на юге ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

В области Абай на юге ожидается туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 11 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Александр Бублик вышел в первый свой финал ATP 250 в новом году
17:36, Сегодня
Александр Бублик вышел в первый свой финал ATP 250 в новом году
В Астане, Алматы и 15 регионах объявили штормовое предупреждение
17:04, 04 января 2026
В Астане, Алматы и 15 регионах объявили штормовое предупреждение
Гололед, снег и низовая метель: в Астане и регионах объявили штормовое предупреждение
17:27, 02 января 2026
Гололед, снег и низовая метель: в Астане и регионах объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: