В Астане и 15 регионах РК объявили штормовое предупреждение на воскресенье

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 15 областях Казахстана на 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидается гололед.

В Кызылординской области ночью и днем будет гололед. На севере и в центре области ожидается туман. Днем ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кызылорде днем ожидается гололед, временами туман.

В Атырауской области на севере, западе и юге ожидаются туман и гололед.

В Атырау временами будут туман и гололед.

В Акмолинской области днем на западе, севере и юге ожидается гололед, также будет туман.

В Туркестанской области на западе, севере и в горных районах ожидается туман. В горных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ночью на западе и юге ожидается гололед, также будет туман.

В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ночью и днем ожидается гололед. На севере, востоке и в центре области будет туман.

В Актобе ожидается гололед.

В Костанайской области днем на севере и востоке ожидается сильный снег. Ночью и днем прогнозируются снег, метель, гололед и осадки в виде дождя и снега. Также будет туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель, гололед и туман, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и юге ожидаются снег, низовая метель и гололед, также будет туман.

В Павлодарской области ночью и утром на севере, востоке и западе ожидается туман.

В области Улытау днем на западе, севере и в центре ожидается гололед, на севере и востоке – туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Жезказгане днем ожидается гололед.

В Карагандинской области днем на западе и севере ожидается гололед, на севере и востоке – туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на востоке ожидаются снег и низовая метель, также будут туман и гололед.

В Уральске ночью и утром ожидаются туман и гололед.

В области Жетысу ночью и утром на востоке, в центре и горных районах временами будет туман. В районе Алакольских озер ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на юге ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

В области Абай на юге ожидается туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

