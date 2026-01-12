Директор и сотрудники станции "103" присвоили 850 млн тенге, списывая автодетали

Прокуратура совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности (ДКНБ) Астаны пресекла схему хищения бюджетных средств станции скорой помощи за период 2020-2023 годов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы столичных прокуроров за 12 января 2026 года, в ходе проверки были установлены факты незаконного списания автодеталей санитарного транспорта и заключения фиктивных договоров на услуги.

В результате снизилось количество рабочей техники, а оставшиеся автомобили выводились из эксплуатации из-за хищения комплектующих.

На сегодняшний день автопарк "103" полностью восстановлен.

"Задержаны четыре сотрудника станции, включая двух руководителей среднего звена и директора. Их действия причинили государству ущерб в размере 850 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Деяния квалифицированы по статьям УК РК о присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

"Уголовное дело направлено в суд", – говорится в заключительной части.

Немного ранее мы рассказывали о том, что КНБ задержал чиновника и посредника за незаконный импорт товаров.