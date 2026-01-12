Директор и сотрудники станции "103" присвоили 850 млн тенге, списывая автодетали
Так, по данным пресс-службы столичных прокуроров за 12 января 2026 года, в ходе проверки были установлены факты незаконного списания автодеталей санитарного транспорта и заключения фиктивных договоров на услуги.
В результате снизилось количество рабочей техники, а оставшиеся автомобили выводились из эксплуатации из-за хищения комплектующих.
На сегодняшний день автопарк "103" полностью восстановлен.
"Задержаны четыре сотрудника станции, включая двух руководителей среднего звена и директора. Их действия причинили государству ущерб в размере 850 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны
Деяния квалифицированы по статьям УК РК о присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц.
"Уголовное дело направлено в суд", – говорится в заключительной части.
