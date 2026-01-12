#Казахстан в сравнении
События

Директор и сотрудники станции "103" присвоили 850 млн тенге, списывая автодетали

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 11:25 Фото: Zakon.kz
Прокуратура совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности (ДКНБ) Астаны пресекла схему хищения бюджетных средств станции скорой помощи за период 2020-2023 годов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы столичных прокуроров за 12 января 2026 года, в ходе проверки были установлены факты незаконного списания автодеталей санитарного транспорта и заключения фиктивных договоров на услуги.

В результате снизилось количество рабочей техники, а оставшиеся автомобили выводились из эксплуатации из-за хищения комплектующих.

На сегодняшний день автопарк "103" полностью восстановлен.

"Задержаны четыре сотрудника станции, включая двух руководителей среднего звена и директора. Их действия причинили государству ущерб в размере 850 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Деяния квалифицированы по статьям УК РК о присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

"Уголовное дело направлено в суд", – говорится в заключительной части.

Немного ранее мы рассказывали о том, что КНБ задержал чиновника и посредника за незаконный импорт товаров. С деталями коррупционного скандала можно ознакомиться по этой ссылке.

Анастасия Московчук
