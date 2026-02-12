118 млн тенге в ставках и новый автомобиль: история крупного хищения в Казахстане
По предварительным данным пресс-службы прокуратуры Западно-Казахстанской области, бухгалтер предприятия, страдающий лудоманией, незаконно использовал средства компании для ставок в букмекерской конторе.
Кроме того, на похищенные деньги подозреваемый приобрел новый автомобиль.
"Общий ущерб государству составил 118 миллионов тенге".Пресс-служба прокуратуры ЗКО
Теперь по факту незаконного присвоения чужого имущества в особо крупном размере начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса.
Расследование ведут спецпрокуроры.
Также известно, что с санкции суда подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе. А на автомобиль наложен арест.
Иная информация о ходе расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.
